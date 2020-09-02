Son dakika haberleri... Rusya'da 4 bin 952 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri... Rusya'da 4 bin 952 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberine göre Rusya'da son 24 saatte 4 bin 952 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haberleri... Rusya'da 4 bin 952 yeni koronavirüs vakası
02.09.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:43

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 952 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 5 bine ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 952 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 5 bine yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 115 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise bin 17 bin 414'e ulaştığını açıkladı.


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Kaynak: DHA

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