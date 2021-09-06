Son dakika haberleri: Rusya, Afganistan'da kapsamlı hükümet oluşturulursa törene katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Rusya, Afganistan'da kapsamlı hükümet oluşturulursa törene katılacak

Son dakika haberleri: Rusya, Afganistan'da kapsamlı hükümet oluşturulursa törene katılacak
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm etnik güçlerin katılımıyla yeni hükümetin oluşturulması durumunda hükümet kurma törenine katılacaklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm etnik güçlerin katılımıyla yeni hükümetin oluşturulması durumunda hükümet kurma törenine katılacaklarını söyledi.

Lavrov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gazetecilerin Afganistan meselesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Taliban'ın Rusya'yı hükümet kurma törenine davetini değerlendiren Lavrov, "Taliban ve diğer etnik gruplar, yani sadece Peştunlar değil, Özbek, Hazaralar, Tacikler dahil tüm Afgan toplumunun yelpazesini yansıtacak hükümetin oluşturulması ile ilgili süreci desteklemek istiyoruz. Ancak kapsayıcı bir hükümet, ülkede yeni hayata geçişi sağlayabilecek." dedi.

Lavrov, "Eğer bu olursa, Afganistan'daki durumu etkileyen diğer davetli ülkelerle birlikte törene memnuniyetle katılacağız." ifadelerini kullandı.

Al Jazeera televizyon kanalına konuşan bir Taliban temsilcisi, Afganistan'da düzenlenecek hükümet kurma törenine Türkiye, Rusya, Çin, İran, Katar ve Pakistan'a davet gönderildiğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Çataklı: '2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen...
Çataklı: "2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen...
Taliban, Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu
Taliban, Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Yaşar Güler Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Gülşen Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Max Meyer Ali Öztürk Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Rusya, Afganistan'da kapsamlı hükümet oluşturulursa törene katılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 18:38:35. #1.16#

title