Son Dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında yaşamını yitirdi
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Son Dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Son dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, bir tatbikat esnasında hayatını kaybetti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ziniçev'in ölümü 'trajik' olarak nitelendirilirken, olay sırasında bir kişinin hayatını kurtardığı da belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık konuyla ilgili "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yevgeniy Ziniçev'in Kuzey Kutbu bölgesini acil durumlardan korumak için bölümler arası tatbikatlara katılırken görev başında trajik bir şekilde öldüğünü ve bir kişinin hayatını kurtardığını üzüntüyle bildirir" sözlerine yer verdi.

2020 YILINDAN BERİ GÖREVDEYDİ

Devlet başkanının basın sekreteri Dmitry Peskov, Vladimir Putin'in olay hakkında bilgilendirildiğini söyledi. 55 yaşındaki Ziniçev, 21 Ocak 2020 yılından beri görevdeydi.

Son Dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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