Son Dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında yaşamını yitirdi

Son dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, bir tatbikat esnasında hayatını kaybetti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ziniçev'in ölümü 'trajik' olarak nitelendirilirken, olay sırasında bir kişinin hayatını kurtardığı da belirtildi.