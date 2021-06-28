Son dakika haberleri | Rus yatırımcılardan Bodrum'a 83 milyon dolarlık spor ve eğlence kompleksi yatırımı

Son dakika haberler... Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Rus yatırımcılar tarafından Bodrum'da 83 milyon dolar yatırımla bir spor ve eğlence kompleksinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Rus yatırımcılar tarafından Bodrum'da 83 milyon dolar yatırımla bir spor ve eğlence kompleksinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Palankoyev, yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum'da Bodrum Arena ismini alacak dev bir kompleksin, Rusya-Türkiye İş Konseyi'nin aktif desteği, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) iş birliğiyle kurulan Sportİnvest Bodrum AŞ tarafından inşa edileceğini kaydetti.

Toplamda 75 bin metrekarelik alana kurulacak ve 83 milyon dolara mal olacak spor ve eğlence kompleksinin inşaatının 5 ay içerisinde başlayacağını dile getiren Palankoyev, komplekste hokey pistleri, halka açık paten alanları, gösteri merkezi, kongre, konferans ve sergi salonları, spor mağazaları, yemek alanları gibi bölümlerin bulunacağını bildirdi.

Palankoyev, "Kompleks, hokey, artistik patinaj, diğer buz disiplinlerinde spor yarışmaları düzenlemek, ayrıca kitlesel kültür, eğlence etkinlikleri, bilimsel ve halka açık toplantılar ve kongreler, sergiler ve sunumlar düzenlemek amacıyla yıl boyunca hizmet vermesi için tasarlandı. Komplekste konserler ve açık hava etkinlikleri de düzenlenebilecek." ifadelerini kullandı.

-Spor turizmine katkı sağlayacak

Palankoyev, komplekste 300 kişinin istihdam edileceğini belirtti. 15 ayda tamamlayıp hizmete almayı planladıkları Bodrum Arena'nın Türkiye'nin ve Bodrum'un spor turizmine katkı sağlayacağını aktaran Palankoyev, "Türkiye'de özellikle kış sporları ile ilgili bu gibi salonlara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Rus turistlerin de son zamanda radarına giren Bodrum'da böyle bir yatırımın yapılması hem ülkeler hem de ülke vatandaşları için çok önemli. Proje kapsamında ayrıca buz hokeyi, buz pateni ve diğer buz sporlarıyla ilgilenen gençlerin eğitim alabileceği bir okul açmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Palankoyev, proje kapsamında 600 yataklı bir otel kompleksi, spor salonu, spor tıbbı merkezi ve olimpik yüzme havuzu da inşa edileceğini bildirdi.

Bodrum Arena'nın benzersiz ve yüksek teknolojiye sahip bir tesis olacağını belirten Palankoyev, şöyle devam etti:

"Projenin uygulanmasında 'yeşil bina' standartları çevreye özen göstererek uygulanacak. Dünyada benzeri olmayan inşaatta son teknolojiler kullanılacak. Mesela 130 metre genişliğe sahip tek açıklıklı ahşap kirişler yapının temelini oluşturacak. Bu teknolojinin kullanılması, inşaat süresini önemli ölçüde azaltmaya ve işletme maliyetlerini düşürmeye yarayacak. Bu teknoloji, çevreye duyarlılık, modern tasarım ve maksimum sayıda ışık ve ses ekipmanını barındırma yeteneği açısından mevcut metal çerçeve yapılarından farklıdır."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu