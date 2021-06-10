Son dakika haberi! Rus savaş uçağından Pasifik Okyanusu'nda ABD keşif uçağına engelleme
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Son dakika haberi! Rus savaş uçağından Pasifik Okyanusu'nda ABD keşif uçağına engelleme

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre - Rus savaş uçağından Pasifik Okyanusu'nda ABD keşif uçağına engelleme Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait keşif uçağı, Rusya sınırlarına yaklaşmasının ardından Rus savaş uçağı tarafından engellendi.

- Rus savaş uçağından Pasifik Okyanusu'nda ABD keşif uçağına engelleme

MOSKOVA - Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait keşif uçağı, Rusya sınırlarına yaklaşmasının ardından Rus savaş uçağı tarafından engellendi.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135W tipi stratejik keşif uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya sınırlarına yaklaştı. ABD uçağının sınırlara yaklaşması üzerine Rusya'ya ait radar sistemleri devreye girdi. Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait SU-35 tipi savaş uçağı radar ikazının ardından kalkış yaparak ABD uçağına engelleme yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus uçağının ABD uçağını tanımlamasından sonra manevra yaptığını ve Rus sınırlarından uzaklaştığını aktarıldı. Rus uçağının uzaklaştırma görevini başarıyla tamamladığı aktaran Bakanlık, Rus uçağının üsse geri döndüğünü ve ABD uçağına yapılan müdahalenin uluslararası kurallara uyguna olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

Son dakika haberi! Rus savaş uçağından Pasifik Okyanusu'nda ABD keşif uçağına engelleme
Son dakika haberi! Rus savaş uçağından Pasifik Okyanusu'nda ABD keşif uçağına engelleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak

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