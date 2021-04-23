Son dakika haberleri | Rus savaş uçağı, Pasifik'te ABD keşif uçağını engelledi
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Son dakika haberleri | Rus savaş uçağı, Pasifik'te ABD keşif uçağını engelledi

Son dakika haberleri | Rus savaş uçağı, Pasifik'te ABD keşif uçağını engelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Pasifik üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait bir keşif uçağı, Rus savaş uçağı tarafından engellendi.

Pasifik üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait bir keşif uçağı, Rus savaş uçağı tarafından engellendi.

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı, Pasifik Okyanusu üzerinde uçarken Rus radar sistemlerine takılmış ve Rus savaş uçağı tarafından engellenmişti. ABD'ye ait bir keşif uçağı daha Pasifik üzerinde uçuş yaparken Rus savaş uçağı tarafından engellendi. Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait RC-135W stratejik keşif uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yaparken Rusya sınırlarına yaklaşması üzerine Rus radarları tarafından tespit edilen uçağın engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rus radar sistemleri, bugün Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçuş yapan ve Rusya Federasyonu sınırlarına yaklaşan yabancı bir hava unsuru tespit etti. Hava hedefini belirlemek ve Rusya Federasyonu Devlet Sınırının ihlalini önlemek için, Doğu Askeri Bölgesi hava savunma kuvvetlerinden bir MiG-31 savaş uçağı kalkış yaptı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Hava Kuvvetleri RC-135 stratejik keşif uçağı olarak belirledi ve ona Pasifik Okyanusu üzerinde eşlik etti. Yabancı keşif uçağı, Rusya Federasyonu sınırlarından uzaklaştıktan sonra Rus savaş uçağı güvenli bir şekilde üsse döndü. Keşif uçağının engellenmesi hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu sınırının ihlal edilmesine izin verilmedi" ifadeleri yer aldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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