Son dakika haberleri... - Rus savaş uçağı Karadeniz üzerindeki ABD uçağını uzaklaştırdı Son dakika gündem haberine göre - Rus savaş uçağı Karadeniz üzerindeki ABD uçağını uzaklaştırdı Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan ABD uçağı, Rusya sınırına yaklaştığı gerekçesiyle Rus SU-27 tipi askeri uçakla uzaklaştırıldı.

- Rus savaş uçağı Karadeniz üzerindeki ABD uçağını uzaklaştırdı

MOSKOVA - Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan ABD uçağı, Rusya sınırına yaklaştığı gerekçesiyle Rus SU-27 tipi askeri uçakla uzaklaştırıldı.

ABD'nin Karadeniz üzerinde yaptığı keşif uçuşlarına bir yenisi daha eklenirken, Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi. Rusya Federasyonu Savunma Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing P-8 Poseidon tipi keşif uçağı Karadeniz üzerindeki tarafsız sularda uçuşunu gerçekleştirirken Rus sınırına yaklaştı. Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden kalkış yapan SU-27 tipi savaş uçağı Karadeniz üzerinde ABD uçağını takibe başladı. Rusya açıklamasında müdahale sonucu ABD uçağının kendi sınırlarını ihlal etmediğini duyururken, havada yaşanan gerilimin bir süre sonra sona erdiğini ifade etti. SU-27 savaş uçağının kendi hava üssüne döndüğü söylenirken Rus uçağının manevrasının uluslararası anlaşmalara uygun olarak gerçekleştiği savunuldu.

Kaynak: İHA