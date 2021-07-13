Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde uçan ABD keşif uçağını uzaklaştırdı
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Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde uçan ABD keşif uçağını uzaklaştırdı

Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde uçan ABD keşif uçağını uzaklaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ve sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait bir keşif uçağının Rus savaş uçağı tarafından hava sahasından uzaklaştırıldığını açıkladı.

Rusya, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ve sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait bir keşif uçağının Rus savaş uçağı tarafından hava sahasından uzaklaştırıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinde uçuş yaparken kendi hava sahasına yaklaşan ABD'ye ait EP-3 ARIES tipi keşif uçağının engellendiği belirtildi. Olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Hava hedefinin belirlenmesi ve sınır ihlalinin gerçekleşmesini engellemek için Güney Askeri Bölgesi'nde Su-30 savaş uçağı kalkış yaptı. Rus savaş uçağının mürettebatı hava unsurunun ABD Hava Kuvvetleri'ne ait EP-3 ARIES keşif uçağı olarak tanımladı. Yabancı askeri uçak Rusya Federasyonu sınırlarından uzaklaştırıldıktan sonra Rus uçağı güvenli bir şekilde ana üssüne döndü. Rus uçağının uçuşu uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleşti" ifadeleri yer aldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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