Son dakika haberleri: Rus Savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus donanmasına ait "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Rus donanmasına ait "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Rus donanmasına ait 499 borda numaralı 124 metre uzunluğundaki savaş gemisi Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik gemisi eşliğinde yaklaşık 1,5 saatte İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı.
Boğaz'dan geçişi Beykoz'dan görüntülenen Admiral Makarov daha sonra Karadeniz'e açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür