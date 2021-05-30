Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı savaş gemisi "Alexander Otrakovsky" İstanbul Boğazı'nda geçti.
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İSTANBUL - Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı savaş gemisi "Alexander Otrakovsky" İstanbul Boğazı'nda geçti.
Marmara Denizi'nden saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı savaş gemisi "Alexander Otrakovsky" saat 09.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaştı. Yaklaşık bir buçuk saatlik geçiş sonrası Rus savaş gemisi, Yavuz Sultan Selim köprüsünün altından geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında Rus savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu TCSG 71 eşlik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız