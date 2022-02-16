Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Epron, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Epron, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Demirören Haber Ajansı, Mustafa Suiçmez - Güncel
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Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Epron, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bir son dakika haberine göre ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya Donanması'na ait 'Epron' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya Donanması'na ait 'Epron' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Epron', saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Epron, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Epron, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Epron, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Epron, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Epron, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Epron, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Epron, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Epron, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Epron, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Güncel

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