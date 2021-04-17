Son dakika haberleri! Rus savaş gemileri Boğaz'dan geçti
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Son dakika haberleri! Rus savaş gemileri Boğaz'dan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Dün sabah saatlerinde Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 2 savaş gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Dün sabah saatlerinde Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 2 savaş gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Alexander Otrakovski ve Kondopoga isimli savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında çok sayıda Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. O anlar havadan da görüntülendi.

-İHA-

Son dakika haberleri! Rus savaş gemileri Boğaz'dan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemileri Boğaz'dan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemileri Boğaz'dan geçti
Son dakika haberleri! Rus savaş gemileri Boğaz'dan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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