Son dakika haberleri! Rus savaş gemileri Boğaz'dan geçti

Son dakika habere göre Dün sabah saatlerinde Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 2 savaş gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Dün sabah saatlerinde Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 2 savaş gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Alexander Otrakovski ve Kondopoga isimli savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında çok sayıda Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. O anlar havadan da görüntülendi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı