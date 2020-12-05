Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

05.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:37

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı 'Saratov' savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı 'Saratov' savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.00 sıralarında giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı 'Saratov' savaş gemileri, Nara Burnu'nu geçerek, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus donanmasına ait savaş gemilerinin ön ve arka kısımlarında can yelekli askerlerin olduğu göze çarptı.

Türk sahil güvenlik botu, Akdeniz'e doğru yol alan Rus savaş gemilerinin boğazı geçişine refakat etti.

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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