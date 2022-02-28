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Son dakika haberleri | Rus ihracatçılarına döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirildi

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Son dakika haberleri | Rus ihracatçılarına döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirildi

Son dakika ekonomi haberi... Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki döviz piyasasına ilişkin yeni bir karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "28 Şubat'tan itibaren, Rus ihracatçılarına tüm dış ticaret anlaşmaları kapsamında döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin ihracatı 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 45,7 artarak 493,3 milyar dolar, ithalatı da yüzde 26,5 yükselişle 296,1 milyar dolara ulaşmıştı.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Maliye Bakanlığı, Rusya, Döviz, Rus, Ekonomi, Haberler

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