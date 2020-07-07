Son dakika haberleri: Rus gelinin nikahı, başkanlık makamında kıyıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Rus gelinin nikahı, başkanlık makamında kıyıldı

Son dakika haberi... Dünya evine girmek için Kuşadası Belediyesi'ne müracaat eden Rusya doğumlu Dina Zakırova ile Hasan Hakan Acıtaş'ın nikahı başkanlık makamında kıyıldı.

Son dakika haberleri: Rus gelinin nikahı, başkanlık makamında kıyıldı
07.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:43

Dünya evine girmek için Kuşadası Belediyesi'ne müracaat eden Rusya doğumlu Dina Zakırova ile Hasan Hakan Acıtaş'ın nikahı başkanlık makamında kıyıldı. Çiftin nikah akdini Belediye Başkan vekili Tibet Özer gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi Başkanlık makamı ilk kez bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in şehir dışında olması nedeniyle Başkan vekilliği makamında oturan meclis üyesi Tibet Özer, evlenmek üzere Kuşadası Belediyesi'ne başvuran Hasan Hakan Acıtaş'a bir sürpriz yapmak isteyince çiftin Belediye Düğün Salonu'nda yapılması planlanan nikah töreni başkanlık makamına taşındı. Belediyede görevli nikah memurları tarafından başkanlık makamına getirilen Zakırova ve Acıtaş çifti, Tibet Özer'i karşılarında cübbeyle görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Başkan vekili Tibet Özer, ilk kez bir nikah kıydığını belirterek çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

" Büyük mutluluk yaşadık "

Nikahlarının Kuşadası Belediyesi Başkanlık makamında kıyıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Hasan Hakan Acıtaş, "Evlilik defterine imzayı burada atmak bizim için çok büyük sürpriz oldu. Bu mutlu günümüzde yanımızda olan Tibet Özer'e ve emeği geçen Kuşadası Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

" Mutluluklar diliyorum "

İlk kez nikah kıymanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kuşadası Belediye Başkan vekili Tibet Özer ise,"Kuşadası Belediyesi olarak yine bir ilki gerçekleştirdik. Bugün benim için de çok önemliydi. Belediye Başkanımız Ömer Günel'in bana verdiği yetkiyle dünya evine giren çiftimizin mutluluğuna ortak olduk" diye konuştu. - AYDIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış Haber
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı Haber
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi Haber
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti Haber
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti Haber
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho 'Çok beğendim' dedi
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho "Çok beğendim" dedi
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Koronavirüse rağmen gurbetçilerin tatillerini Türkiye'de geçirme isteği Kapıkule'deki rakamlara yansıdı
Koronavirüse rağmen gurbetçilerin tatillerini Türkiye'de geçirme isteği Kapıkule'deki rakamlara yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Bülent Turan Esra Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Alişan Cenk Eren Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Ali Palabıyık Mehmet Özdilek
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Rus gelinin nikahı, başkanlık makamında kıyıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 10:44:35. #1.15#
title