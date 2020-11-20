Son dakika haberleri... Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu kişiyi tabancayla yaraladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da boşanma aşamasında olduğu Rus eşi Ekatarina Efimova'nın (33) yanında kalan 2 çocuğunu kaçırıp, Denizli'de yaşayan Suriyeli bir ailenin evinde 13 ay boyunca sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Bekir Erdem A.

ANTALYA'da boşanma aşamasında olduğu Rus eşi Ekatarina Efimova'nın (33) yanında kalan 2 çocuğunu kaçırıp, Denizli 'de yaşayan Suriyeli bir ailenin evinde 13 ay boyunca sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Bekir Erdem A. (36), saklandıkları yerin bulunmasından sorumlu tuttuğu Hasan Gümen'i (40) odun taşıma bahanesiyle götürdüğü ormanlık alanda tabancayla vurarak yaraladı. Bekir Erdem A. ile kendisine yardım eden arkadaşı Gökhan S. (35) saklandıkları evde yakalandı.

Denizli'de yaşayan Rusya uyruklu Ekatarina Efimova ve Bekir Erdem A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanmaya kararı aldı. Çiftin boşanma süreci devam ederken Efimova, çocukları Irmak Liona A. (5) ve Edgar (4) A.'yı yanına alarak, Antalya'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018'de ortadan kayboldu. Anne Efimova, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2019'un Ekim ayında kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Baba Bekir Erdem A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki eve 13 Aralık 2019'da operasyon düzenledi. Suriyeli Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed'in yaşadığı evde 13 aydır kayıp olan Irmak Liona A. ve Edgar A.'yı bulundu. Aynı evde yakalanan baba Bekir Erdem A., gözaltına alındı. Bekir Erdem A.'nın, 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak, Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli ailenin evinde sakladığı ileri sürüldü. Bekir Erdem A.'nın, yakalandıktan 2 ay önce jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesinde kayıp çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini, kendisinin de onları aradığını söylediği belirtildi. Çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ÇOCUKLAR, ANNELERİNE VERİLDİJandarma karakolunda ifadesi alınan Bekir Erdem A., 'zorla alıkoyma' ve 'kötü muamele', Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed ise 'zorla alıkoyma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devlet korumasına alınan Irmak Liona A. ve Edgar A. annelerine teslim edildi.

'ÇOCUKLARIMI JANDARMAYA SEN İHBAR ETTİN' DEDİ, TABANCAYLA YARALADIBekir Erdem A. geçtiğimiz 8 Kasım 2020'de arkadaşı Gökhan S. ile birlikte Hasan G.'yi odun taşıma bahanesiyle Pamukkale ilçesindeki ormanlık alana çağırdı. İddiaya göre Bekir Erdem A., "Çocuklarımı jandarmaya sen ihbar ettin, bulunmalarını sağladın" diyerek belinden çıkardığı tabancayla Hasan G.'ye peş peşe 6 el ateş etti. Bekir Erdem A. ve Gökhan S. olayın ardından ormanlık alandan kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından ve karnından yaralanan Hasan G., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalarının ardından şüphelilerin saklandıkları ev tespit edildi. Dün akşam düzenlenen operasyonla Bekir Erdem A. ve Gökhan S., gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT