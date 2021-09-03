Son dakika haberleri: Rus barış güçlerinin konuşlandığı bölgelerden Azerbaycan askerlerine ateş açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Rus barış güçlerinin konuşlandığı bölgelerden Azerbaycan askerlerine ateş açıldı

Son dakika haberleri: Rus barış güçlerinin konuşlandığı bölgelerden Azerbaycan askerlerine ateş açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı arazilerde bulunan Ermeni silahlı grupların, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı arazilerde bulunan Ermeni silahlı grupların, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bir şekilde bulunan Ermeni silahlı gruplarının 3 Eylül yerel saatle 01.00'dan 02.15'e kadar Şuşa civarındaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan askerleri tarafından saldırıya karşılık verildiği, karşı tarafta kayıp yaşandığı aktarıldı. Olayla ilgili Rus barış gücü komutanlığı ve Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezinin bilgilendirildiği, bu tür provokasyon girişimlerinin devam etmesi durumunda Azerbaycan kanunları çerçevesinde gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceği vurgulandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Marcao Ali Öztürk Salih Uçan Burak Elmas Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Rus barış güçlerinin konuşlandığı bölgelerden Azerbaycan askerlerine ateş açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 10:56:58. #1.14#

title