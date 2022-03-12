Son dakika haberleri | Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerdeki Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Haberler

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Son dakika haberleri | Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerdeki Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerdeki Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerdeki Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtı.

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerdeki Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından, dün yerel saatle 17.00'den 21.00'e kadar Ağdam, Hocavend, Hocalı illeri yönünde bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerinin aralıklarla ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, olayla ilgili Azerbaycan askerleri tarafından Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu kaydedildi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan, Ermeni, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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