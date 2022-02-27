Son dakika haberleri... Rus askerleri Ukrayna'nın Bucha şehrinde ilerlemeye çalışıyorBucha-Irpin köprüsü havaya uçuruldu - Haberler

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Son dakika haberleri... Rus askerleri Ukrayna'nın Bucha şehrinde ilerlemeye çalışıyorBucha-Irpin köprüsü havaya uçuruldu

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre - Rus askerleri Ukrayna'nın Bucha şehrinde ilerlemeye çalışıyor Bucha-Irpin köprüsü havaya uçuruldu Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında olan Buça şehrinde Ukrayna ordusu ile şehir merkezine ilerlemeye çalışan Rus birlikleri arasında çatışmalar sürerken, Rus askerinin Kiev'e ilerleyişinin...

- Rus askerleri Ukrayna'nın Bucha şehrinde ilerlemeye çalışıyor

Bucha-Irpin köprüsü havaya uçuruldu

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında olan Buça şehrinde Ukrayna ordusu ile şehir merkezine ilerlemeye çalışan Rus birlikleri arasında çatışmalar sürerken, Rus askerinin Kiev'e ilerleyişinin önüne geçebilmek için Bucha-Irpin köprüsü havaya uçuruldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 30 kilometre uzaklıkta olan Bucha şehri, Rus askeri birliklerinin saldırısına uğradı. Sivil yerleşim yerlerini de hedef alan Rus askerleri, merkeze doğru ilerlerken görüntülendi. Ukrayna ordusu, Rus askerinin Kiev'e ilerleyişinin önüne geçebilmek için Bucha-Irpin köprüsünü havaya uçurdu. Ukrayna ordusu ile Rus güçler arasında Bucha sokaklarında çatışmalar sürüyor.

Son dakika haberleri... Rus askerleri Ukrayna'nın Bucha şehrinde ilerlemeye çalışıyorBucha-Irpin köprüsü havaya uçuruldu

Son dakika haberleri... Rus askerleri Ukrayna'nın Bucha şehrinde ilerlemeye çalışıyorBucha-Irpin köprüsü havaya uçuruldu

Son dakika haberleri... Rus askerleri Ukrayna'nın Bucha şehrinde ilerlemeye çalışıyorBucha-Irpin köprüsü havaya uçuruldu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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