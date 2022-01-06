RUS ASKERİ LOJİSTİK GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haberler
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RUS ASKERİ LOJİSTİK GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı askeri lojistik destek gemisi 'Vsevolod Bobrov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı askeri lojistik destek gemisi 'Vsevolod Bobrov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 11.50'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı askeri lojistik destek gemisi 'Vsevolod Bobrov', saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen askeri gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus askeri gemisine, boğaz geçişi sırasında, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

RUS ASKERİ LOJİSTİK GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS ASKERİ LOJİSTİK GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS ASKERİ LOJİSTİK GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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