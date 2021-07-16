Son dakika haberleri... Rumlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi tahrik
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Son dakika haberleri... Rumlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi tahrik

Son dakika haberleri... Rumlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi tahrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde yayın yapan sitelerde yer alan KKTC Sahil Güvenliğinin Rum Karasularında tekneye ateş açıldığı haberle ilgili, "KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri, yanlı haberde bahsedildiği şekilde,...

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde yayın yapan sitelerde yer alan KKTC Sahil Güvenliğinin Rum Karasularında tekneye ateş açıldığı haberle ilgili, "KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri, yanlı haberde bahsedildiği şekilde, kendi karasuları dışına çıkmamış, herhangi bir tacizde bulunmamış ve kesinlikle ateş açmamıştır" denildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bazı haber sitelerinde yer alan haber KKTC Sahil Güvenliğin Rum Karasularında tekneye ateş açıldığı haber ile ilgili açıklama geldi. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kendi karasuları dışına çıkmamış, herhangi bir tacizde bulunmamış ve kesinlikle ateş açmamıştır" denildi. Açıklamada, "KKTC Egemenlik alanında ve karasularında düzensiz göçmen dahil her türlü yasadışı faaliyeti önlemeye yönelik görevine devam etmektedir. Yine bu kapsamda, alınan bir ihbar neticesinde KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri Güzelyurt Körfezinde gece yarısından itibaren keşif ve gözetleme seyrine başlamış, gece 03.35'te Güzelyurt Körfezinde karasularımıza girmek üzere olan şüpheli bir tekne tespit edilmiştir. Teknenin kimliğini tespit etmek üzere tekneye doğru yönelmesi sonrasında bahse konu tekne yüksek süratle genel güney istikametine ilerlemeye başlamış ve Pirgo bölgesine ilerlediği izlenmiştir. Bu faaliyet süresince KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri, yanlı haberde bahsedildiği şekilde, kendi karasuları dışına çıkmamış, herhangi bir tacizde bulunmamış ve kesinlikle ateş açmamıştır. Bu haberde, her zaman olduğu gibi Rum tarafınca olmayan bir olayı, senaryoya dönüştürülerek yıllardır Kıbrıs Türk Halkına karşı yürütülen menfi politika ve uygulamanın bir devamı niteliğinde kullanılan propaganda maksatlı bir haber olarak hafızalarda yer alacaktır" açıklaması yapıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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