Son dakika haberleri: Ruhani: "İstersek uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebiliriz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Ruhani: "İstersek uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebiliriz"

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Ruhani: 'İstersek uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebiliriz'

Son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebileceklerini ancak atom bombası peşinde olmadıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebileceklerini ancak atom bombası peşinde olmadıklarını söyledi.

Ülkenin muhtelif yerlerindeki petrokimya projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ve uranyum zenginleştirmeyle ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uranyumun yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmesiyle ilgili "endişeli" oldukları yönündeki açıklamalarını eleştiren Ruhani, "Daha önce de yüzde 60 saflıkta uranyum üretebilirdik. Bazıları yüzde 60'dan bir adımla yüzde 90'a çıkarılabileceği yorumu yapıyor. Size göre, atom bombası üretmek için zemin hazırlıyoruz. Bu yanlıştır. İstersek uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebiliriz fakat sözümüzde duruyoruz ve atom bombası peşinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Tarafların nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi halinde uranyum zenginleştirme oranının yüzde 3,67'den fazla olmayacağını aktaran Ruhani, "Yıllardır atom bombası peşinde olan sizsiniz ve onu depoladınız. Her sene yeni bombalar üretiyorsunuz. Bu itham sizin alınlarınızdadır." diye konuştu.

Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirme imkanı sağlayacak 164 adetten oluşan IR-6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu. Yeni nesil santrifüjlerin devreye girmesinden bir gün sonra tesiste büyük bir patlama yaşandığı bildirilmişti.

Patlamanın hemen ardından olayın kaza olduğunu duyuran İranlı yetkililer daha sonra olayın santrifüjleri hedef alan ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bir sabotaj eylemi olduğunu açıklamıştı. İran, İsrail'in saldırıyla Viyana'daki nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri sabote etmeye çalıştığını belirtiyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye hitaben bir mektup yazarak, ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını bildirmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştireceğini duyuran İran'ı, "diplomatik süreci daha fazla karmaşıklaştırmamaya" çağırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Türker Ertürk Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Metin Oktay Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Ruhani: "İstersek uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebiliriz"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 13:14:15. #1.15#

title