Son dakika haberleri: Ruhani: "Dostluk ilişkilerini takviye etmekten başka yolumuz yok"
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Son dakika haberleri: Ruhani: "Dostluk ilişkilerini takviye etmekten başka yolumuz yok"

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldı.

08.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldı. (2)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Ruhani: 'Dostluk ilişkilerini takviye etmekten başka yolumuz yok'

Kaynak: AA

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