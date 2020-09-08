Son dakika haberleri: Ruhani: "Dostluk ilişkilerini takviye etmekten başka yolumuz yok"
Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldı.
08.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:16
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldı. (2)
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Kaynak: AA