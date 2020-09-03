Son dakika haberleri | Ruhani: "Beyaz Saray'ın tüm plan ve komploları yüzde yüz başarısızlığa uğradı"
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Son dakika haberleri | Ruhani: "Beyaz Saray'ın tüm plan ve komploları yüzde yüz başarısızlığa uğradı"

Son dakika gündem haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Tahran'a karşı yürüttüğü "plan ve komploların yüzde yüz başarısızlığa uğradığını" söyledi.

Son dakika haberleri | Ruhani:
03.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:20

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Tahran'a karşı yürüttüğü "plan ve komploların yüzde yüz başarısızlığa uğradığını" söyledi.

İran'ın Kirmanşah, Doğu Azerbaycan ve Erdebil eyaletlerinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen elektrik, baraj ve güneş enerjisi projelerinin açılış törenlerinde konuşan Ruhani, ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'a uygulanan yaptırımlara rağmen hayata geçirilen projelerin "direnişin bir göstergesi" olduğunu savunan Ruhani, "Beyaz Saray'ın İran'ı teslim almak için uyguladığı tüm plan ve komploların yüzde yüz başarısızlığa uğradığını kesin bir şekilde dünyaya ilan edebiliriz. Beyaz Saray'ın planları ve komploları büyük bir stratejik hataydı." ifadelerini kullandı.

Ruhani, ABD yaptırımlarının halkın üzerinde baskı oluşturduğunu fakat "ilerleme yolundan alıkoyamadığını" savundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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