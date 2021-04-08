Son dakika haberleri | Ruhani, ABD'nin baskısı nedeniyle 10 milyon doz Kovid-19 aşısını alamadıklarını söyledi
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Son dakika haberleri | Ruhani, ABD'nin baskısı nedeniyle 10 milyon doz Kovid-19 aşısını alamadıklarını söyledi

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Ruhani, ABD'nin baskısı nedeniyle 10 milyon doz Kovid-19 aşısını alamadıklarını söyledi

Son dakika gündem haberi... İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin baskıları nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temini konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, kendi aşılarını piyasaya sürmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin baskıları nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temini konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, kendi aşılarını piyasaya sürmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Ülkenin muhtelif bölgelerinde tamamlanan bilgi teknolojileri ve inovasyon projelerinin açılış törenlerine video konferans yoluyla katılan Ruhani, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar ve aşı teminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşı satın almak için birtakım girişimlerde bulunduklarını aynı zamanda yerli üretim için de adım attıklarını aktaran Ruhani, "Bir ülkeyle anlaşma imzaladık Amerikalılar engel oldu. İran'a 10 milyon doz aşı göndermesi beklenen şirketlere baskı uyguladılar ve süreç durdu. Yerli aşı sürecinin tamamlanması ve pazara sürülmesi için çaba gösteriliyor." diye konuştu.

"Dünyadaki aşı üretimi yetersiz"

Tüm ülkelerin aşı sorunuyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Ruhani, şunları kaydetti:

"Dünyadaki aşı üretimi yetersiz ve ihtiyaca cevap vermiyor. Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar 2 aşamada vuruluyor. Aşı üretiminin 2 katına çıkması gerekiyor. İran karşıtı basın sürekli 'İran'ın halkına aşıyı zamanında ulaştırmadığını' söylüyor. Dünyada onay alan ve aşı üreten ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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