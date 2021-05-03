Son dakika haberleri! Ruanda Soykırımı'yla ilgili Fransız askerlerine yapılan suçlamaların reddi talep edildi
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Son dakika haberleri! Ruanda Soykırımı'yla ilgili Fransız askerlerine yapılan suçlamaların reddi talep edildi

Son dakika haberleri! Ruanda Soykırımı'yla ilgili Fransız askerlerine yapılan suçlamaların reddi talep edildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa'da savcılık, "Ruanda Soykırımı sırasında Fransız ordusunun Tutsileri yalnız bırakarak katliamlara kayıtsız kaldığına" dair suçlamaların reddedilmesini istedi.

Fransa'da savcılık, "Ruanda Soykırımı sırasında Fransız ordusunun Tutsileri yalnız bırakarak katliamlara kayıtsız kaldığına" dair suçlamaların reddedilmesini istedi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, Fransız ordusunun katliamlar sırasında Hutulara yardım etmediği, soykırım veya insanlığa karşı suç oluşturan katliamlara bir anlaşmaya bağlı kalarak müdahale etmekten kaçınmadığı belirtildi.

Açıklamada, Ruanda Soykırımı sırasında, Haziran 1994 sonlarında ordunun Bisesero katliamlarına kayıtsız kaldığı yönündeki suçlamaların reddedilmesinin talep edildiği aktarıldı.

Buna göre, Turkuaz Operasyonu'nda görevli 5 generale de suçlama yöneltilmedi.

Tahkikat hakimlerinin suçlamaları reddetmesi ya da soruşturmaları yeniden başlatması bekleniyor.

Fransa'daki sivil toplum kuruluşları Survie, Ibuka, FIDH ve Bisesero katliamından kurtulan 6 kişi, sivil taraf olarak Fransa ordusunun bu katliamlardaki eylemsizliği hakkında 2005'te suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık, davaya ilişkin ön soruşturmaları sürdürüyordu.

Paris yönetiminin görevlendirdiği komisyonun raporu, Fransa'yı suç ortağı olarak görmedi

Ruanda'da Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsiler'e karşı 7 Nisan 1994'te soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa hükümeti tarafından tarihçi Vincent Duclert başkanlığındaki komisyona hazırlatılan Ruanda Soykırımı raporu, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğunun bulunduğunu ancak suç ortağı olduğunu gösteren bir şey olmadığı görüşünü içeriyordu.

Raporun açıklanması sonrası, sivil taraflar, yeni suçlamaların ortaya çıktığı ve dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterand hükümeti üyelerinin de dahil edileceği bir soruşturmanın yeniden başlatılması gerektiğini savunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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