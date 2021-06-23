Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre - Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko'yu kabul etti.

- Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mironko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mironko'nun beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik

Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi tehlike büyüyor! Delta varyantı görülen kişi sayısı 134'e yükseldi
Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi tehlike büyüyor! Delta varyantı görülen kişi sayısı 134'e yükseldi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun müzik kısıtlamasına tepki gösterirken kullandığı boomer ifadesi dikkat çekti! Peki boomer ne demek?
Kılıçdaroğlu'nun müzik kısıtlamasına tepki gösterirken kullandığı boomer ifadesi dikkat çekti! Peki boomer ne demek?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Müldür Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 17:39:32. #1.16#

title