Son dakika haberleri! Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta Ankara'ya geliyor
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Son dakika haberleri! Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta Ankara'ya geliyor

Son dakika haberleri! Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta Ankara'ya geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vincent Biruta, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vincent Biruta, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vincent Biruta, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 5-8 Eylül tarihleri arasında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu ve Ruandalı mevkidaşı Biruta arasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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