Son dakika haberleri... RTÜK, Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Semra Tınaztepe, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... RTÜK, Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan Semra Tınaztepe, hayatını kaybetti.
RTÜK, Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan Semra Tınaztepe, hayatını kaybetti.
RTÜK, Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan Semra Tınaztepe, hayatını kaybetti. Tınaztepe'nin cenazesi yarın Sinop Gerze'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı