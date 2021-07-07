Son dakika haberleri... RTÜK, Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Semra Tınaztepe, hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... RTÜK, Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Semra Tınaztepe, hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... RTÜK, Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Semra Tınaztepe, hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... RTÜK, Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan Semra Tınaztepe, hayatını kaybetti.

RTÜK, Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan Semra Tınaztepe, hayatını kaybetti.

RTÜK, Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan Semra Tınaztepe, hayatını kaybetti. Tınaztepe'nin cenazesi yarın Sinop Gerze'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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