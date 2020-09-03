Son dakika haberleri: RTÜK, Netflix'in, çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkarması...
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Son dakika haberleri: RTÜK, Netflix'in, çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkarması...

Son dakika gelişmesine göre RTÜK, Netflix'in, çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verdi.

Son dakika haberleri: RTÜK, Netflix'in, çocuk istismarı görüntüleri içeren
03.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:38

RTÜK, Netflix'in, çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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