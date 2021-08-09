Son dakika haberleri: Royal Hastanesi Bandırmaspor, Arb Manaj'ı kiraladı
Son dakika haber... TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'nden Kosovalı golcü Arb Manaj'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'nden Kosovalı golcü Arb Manaj'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki santrforla anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Arb Manaj, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında TFF 1. Lig'de kiralık olarak Balıkesirspor formasını giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen