Son dakika haberleri... Romanya'da Milli Savunma Bakanı Ciuca, geçici Başbakan olarak atandı
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Son dakika haberleri... Romanya'da Milli Savunma Bakanı Ciuca, geçici Başbakan olarak atandı

07.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:20
Son dakika haberleri... Romanya'da Milli Savunma Bakanı Ciuca, geçici Başbakan olarak atandı

Son dakika habere göre Romanya'da dün yapılan genel seçimlerin ardından bugün istifa eden Ulusal Liberal Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ludovic Orban'ın yerine Milli Savunma Bakanı Nicolae Ciuca geçici Başbakan olarak atandı.

Romanya'da dün yapılan genel seçimlerin ardından bugün istifa eden Ulusal Liberal Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ludovic Orban'ın yerine Milli Savunma Bakanı Nicolae Ciuca geçici Başbakan olarak atandı.

Ciuca, yeni hükümet kuruluncaya kadar Başbakan olarak görev yapacak.

Başbakan Orban istifa sonrası yaptığı açıklamada, amacının yeni hükümetin kurulması için müzakerelerin hemen başlaması olduğunu söyledi.

Merkez seçim kurulunun resmi olmayan sonuçlarına göre seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (PSD) yüzde 29,69 ve Ulusal Liberal Parti (PNL) ise yüzde 25,18 oy aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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