Son dakika haberleri | Romanya'da koronavirüs hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 5'e yükseldi
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Son dakika haberleri | Romanya'da koronavirüs hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 5'e yükseldi

29.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:09
Son dakika haberleri | Romanya'da koronavirüs hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberler... Romanya'da koronavirüs hastanesinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında ölü sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Romanya'da koronavirüs hastanesinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında  ölü sayısının 5'e yükseldiği belirtildi. 

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan korona hastalarının tedavi edildiği Kovid-19 hastanesinde yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 5'e yükseldi.Kentin en büyük hastanelerinden biri olan Matei Bals Hastanesinde çıkan yangına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı Raed Arafat, hayatını kaybedenlerin koronavirüs hastası olduğunu söylemişti.  Aynı hastanede bulunan 120 kişi de tahliye edilmişti. Yangının çıkış nedeninin hala araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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