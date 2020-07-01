Son dakika haberleri | Roman gençler, Anadolu Ateşi'yle dans edecek Son dakika haberleri: "Romanlarla Dans" projesi kapsamında seçilecek dansçı adaylarına profesyonel dans eğitimi verilecek.

"Romanlarla Dans" projesi kapsamında seçilecek dansçı adaylarına profesyonel dans eğitimi verilecek.

Anadolu Ateşi eğitmenlerinin 6 ay boyunca ders vereceği proje için dans ve müziğe olan yeteneklerini profesyonel alanda ilerletmek isteyen 100 Roman genç seçilecek.

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın da katılacağı dansçı seçmeleri, 1,2,4 ve 5 temmuzda, Anadolu Ateşi Westpark Dans Okulu stüdyolarında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ateşi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek projede yer alan gençlerin eğitimleri yıl sonuna kadar devam edecek.

Roman gençlerin eğitimler sonrası sahneleyecekleri gösterinin ön çalışmaları ve provaları ise 5 ayda tamamlanacak.

Bu çalışmalar sonunda hazırlanacak gösteride Roman gençler hem kendi kültürlerini hem de Anadolu'nun 7 bölgesinden derlenen dans motiflerini sahneye taşıyacak.

Kaynak: AA