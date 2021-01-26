Son dakika haberleri... Rolls-Royce 2021 yılı faaliyetleri için 2 milyar sterlin nakit harcayacak
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Son dakika haberleri... Rolls-Royce 2021 yılı faaliyetleri için 2 milyar sterlin nakit harcayacak

26.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:14
Son dakika haberleri... Rolls-Royce 2021 yılı faaliyetleri için 2 milyar sterlin nakit harcayacak

Son dakika ekonomi haberi: Dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden Rolls-Royce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının havacılık sektörü üzerindeki etkileri nedeniyle, faaliyetlerin sürdürülebilmesi için 2021 yılında 2 milyar sterlin nakit çıktısının (harcama) öngörüldüğünü bildirdi.

Dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden Rolls-Royce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının havacılık sektörü üzerindeki etkileri nedeniyle, faaliyetlerin sürdürülebilmesi için 2021 yılında 2 milyar sterlin nakit çıktısının (harcama) öngörüldüğünü bildirdi.

Boeing ve Airbus uçaklarının motorlarını üreten şirket, motorların kullanıldığı uçakların uçuş saatlerinin 2021 yılında 2019 yılına kıyasla yüzde 45 daha az olacağını bildirdi.

Uçaklarda motorların kullanıldığı süreye göre ödeme alan Rolls Royce, salgın döneminde uygulanan kısıtlamaların havacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini hissetmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Devam eden aşılama programlarının orta vadede hava trafiği ve ekonomik aktivite açısından cesaret verici. Buna rağmen yakın vadede virüsün mutasyonları ek belirsizlik yaratıyor." İfadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2021 yılının ilk yarısında salgın nedeniyle zorlu faaliyet ortamının devam etmesinin, ikinci yarısında ise pozitif nakit akışının görülmesinin beklendiği belirtildi.

Rolls-Royce'tan yapılan açıklamada ayrıca 2020 yılında toplam 7 bin kişinin işten çıkarıldığı, 2022 yılına kadar iki bin kişinin daha işte çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yaklaşık 9 milyar sterlin seviyesindeki likiditemiz ile yakın vade daha zorlu piyasa şartlarına rağmen, gelecek için iyi pozisyon almış durumdayız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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