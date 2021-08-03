Son dakika haberleri | Rodos Adası orman yangını nedeniyle elektriksiz ve susuz kaldı
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Son dakika haberleri | Rodos Adası orman yangını nedeniyle elektriksiz ve susuz kaldı

Son dakika haberleri | Rodos Adası orman yangını nedeniyle elektriksiz ve susuz kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Yunanistan'ın Rodos Adası'nda geçtiğimiz pazar günü başlayan orman yangını devam ediyor.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda geçtiğimiz pazar günü başlayan orman yangını devam ediyor. Yangın nedeniyle adanın büyük kısmı elektriksiz ve susuz kaldı.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda geçtiğimiz pazar günü başlayan orman yangını devam ediyor. Yangın nedeni ile adanın çoğu elektriksiz kalırken, yangının ünlü Kelebekler Vadisi, Kalamona askeri üssü ve Psinthos köyünü tehdit ettiği ifade edildi. Yangın bölgesindeki birçok yerleşim yeri tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi günlerdir devam ediyor. Rodos'ta elektriğin yanı sıra haberleşmede de kesintiler meydana gelirken, bazı ada sakinleri evlerinde suların akmadığını bildirdi.

Yunan basını ise, bazı köylülerin bölgeyi terk etmeyi reddettiğini ve yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştıklarını iddia etti.

Yetkililer yangına 4 uçak, 3 helikopter, 12 itfaiye aracı ve 30 itfaiye eri ile müdahale edildiğini aktarırken, başkent Atina da takviye ekiplerin geleceğini aktardı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

Son dakika haberleri | Rodos Adası orman yangını nedeniyle elektriksiz ve susuz kaldı
Son dakika haberleri | Rodos Adası orman yangını nedeniyle elektriksiz ve susuz kaldı
Son dakika haberleri | Rodos Adası orman yangını nedeniyle elektriksiz ve susuz kaldı
Son dakika haberleri | Rodos Adası orman yangını nedeniyle elektriksiz ve susuz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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