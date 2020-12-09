Rodallega: "Futbolun başındakiler umarım örnek bir ceza verir"
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Rodallega: "Futbolun başındakiler umarım örnek bir ceza verir"

09.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:23

- Rodallega: "Futbolun başındakiler umarım örnek bir ceza verir" Denizlispor'un kaptanı Hugo Rodallega: "Bütün insanlar eşittir" Yukatel Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega, PSG-Başakşehir maçınca yaşanan ırkçlık olayı ile ilgili "Umarım futbolun başındaki kişiler, karar veren merciler...

- Rodallega: "Futbolun başındakiler umarım örnek bir ceza verir"

Denizlispor'un kaptanı Hugo Rodallega:

"Bütün insanlar eşittir"

DENİZLİ - Yukatel Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega, PSG-Başakşehir maçınca yaşanan ırkçlık olayı ile ilgili "Umarım futbolun başındaki kişiler, karar veren merciler bununla alakalı büyük bir ceza verir" dedi.

Şampiyonlar Lig'inde mücadele eden Medipol Başakşehir, dün PSG maçında 4. hakemin, Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemlerde bulunması üzerine müsabaka yarıda kaldı. İlk olarak Başakşehir'in ardından da PSG'nin maçtan çekilmesi ile müsabaka ertelendi. Denizlispor'un Kolombiyalı santraforu Rodallega, ise durumun üzücü olduğunu belirterek, "Bütün insanlar eşitken bunları görmek çokta bir şey söyleyemiyorum üzücü. Umarım futbolun başındaki kişiler, karar veren merciler bununla alakalı büyük bir ceza yani örnek bir ceza verir. Az önce dediğim gibi bütün insanlar eşittir. Bunları görmek bana anlamsız geliyor, anlam veremiyorum" dedi.

"İyi futbolcularımız da var ama istediğimiz sonuçlar alamadık"

Ligde bir türlü çıkışı bulamayan Denizlispor'da kaptan Rodallega, "Her gün konuşuyoruz. Neler yapabiliriz, neleri çözebiliriz, nasıl bir dönüş noktasına varabiliriz. Çünkü eğer bir profesyonel bireyseniz bu tür durumlar size baskı getirebilir ama çıkmanın yollarını da hep beraber aramalısınız. Çünkü baktığınızda iyi bir arkadaş ortamımız var, iyi futbolcularımız da var ama istediğimiz sonuçları alamadık. Pozitif olmamız gerekiyor. Biraz daha bunu maça yansıtmamız gerekiyor ki elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almaya başlayalım" ifadeleri yer aldı.

"3 puan nefes aldıracak"

Kasımpaşa deplasmanından alınacak 3 puanın çok önemli olduğunu vurgulayan kaptan, "Yani çok önemli bir maç bizim için. Bu maçı kazanırsak çok önemli bir 3 puan almanın yanında da bizim özgüvenimiz geri gelecek ve takımın ruhu içinde nefes alma gibi bir şey olacak. Bizim için gerçekten çok önemli bir maç bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Rodallega: 'Futbolun başındakiler umarım örnek bir ceza verir'
Rodallega: 'Futbolun başındakiler umarım örnek bir ceza verir'
Rodallega: 'Futbolun başındakiler umarım örnek bir ceza verir'
Rodallega: 'Futbolun başındakiler umarım örnek bir ceza verir'
Rodallega: 'Futbolun başındakiler umarım örnek bir ceza verir'
Rodallega: 'Futbolun başındakiler umarım örnek bir ceza verir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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