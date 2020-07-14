Son dakika haberleri | Rizespor, Ünal Karaman ayrılığını açıkladı
Son dakika haberlerine göre RİZE / DHAÇaykur Rizespor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı.
14.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:50
RİZE/ DHA
Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini sunan teknik direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz. Sayın Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA