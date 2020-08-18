Son dakika haberleri! RİZE Polis helikopterinden yapılan uyarıyla, yamaç paraşütçüleri acil iniş yaptı
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Son dakika haberleri! RİZE Polis helikopterinden yapılan uyarıyla, yamaç paraşütçüleri acil iniş yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Polis helikopterinden yapılan uyarıyla, yamaç paraşütçüleri acil iniş yaptıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonundaki Rize programı sırasında, yamaç paraşütüyle eğitim uçuşu yapan sporcular, güvenlik uçuşundaki polis helikopterinden yapılan uyarının ardından acil iniş yaptı.

18.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:02

Polis helikopterinden yapılan uyarıyla, yamaç paraşütçüleri acil iniş yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonundaki Rize programı sırasında, yamaç paraşütüyle eğitim uçuşu yapan sporcular, güvenlik uçuşundaki polis helikopterinden yapılan uyarının ardından acil iniş yaptı. O anlar, paraşütcülerin kamerasına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'yi ziyaret ettiği cumartesi günü kent semalarında yamaç paraşütü yapan eğitmen Ömer Yılmaz ve öğrencisini fark eden polis helikopterleri, iniş için uyarılarda bulundu. Helikopterin uyarısı üzerine Yılmaz, kent sahiline acil iniş yaptı. Ekip, yanlarına gelen sivil polis ekiplerince de uyarıldı. Bu anlar da paraşütçülerin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Yılmaz'ın polis helikopterine eliyle işaret edip, 'Tamam, iniyoruz' dediği duyuluyor.

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Son dakika haberleri! RİZE Polis helikopterinden yapılan uyarıyla, yamaç paraşütçüleri acil iniş yaptı

Kaynak: DHA

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