Son dakika haberleri! RİZE Polis helikopterinden yapılan uyarıyla, yamaç paraşütçüleri acil iniş yaptı Gelen son dakika haberlerine göre Polis helikopterinden yapılan uyarıyla, yamaç paraşütçüleri acil iniş yaptıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonundaki Rize programı sırasında, yamaç paraşütüyle eğitim uçuşu yapan sporcular, güvenlik uçuşundaki polis helikopterinden yapılan uyarının ardından acil iniş yaptı.

Polis helikopterinden yapılan uyarıyla, yamaç paraşütçüleri acil iniş yaptı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonundaki Rize programı sırasında, yamaç paraşütüyle eğitim uçuşu yapan sporcular, güvenlik uçuşundaki polis helikopterinden yapılan uyarının ardından acil iniş yaptı. O anlar, paraşütcülerin kamerasına yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'yi ziyaret ettiği cumartesi günü kent semalarında yamaç paraşütü yapan eğitmen Ömer Yılmaz ve öğrencisini fark eden polis helikopterleri, iniş için uyarılarda bulundu. Helikopterin uyarısı üzerine Yılmaz, kent sahiline acil iniş yaptı. Ekip, yanlarına gelen sivil polis ekiplerince de uyarıldı. Bu anlar da paraşütçülerin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Yılmaz'ın polis helikopterine eliyle işaret edip, 'Tamam, iniyoruz' dediği duyuluyor. Kaynak: DHA