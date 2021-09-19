Son dakika haberleri... Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Rize'nin Güneysu ilçesinde hint keneviri ekimi yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde hint keneviri ekimi yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce ilçeye bağlı Yukarıislahiye köyünde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına yönelik istihbarat alındı. Adresleri belirlenen kişilerin ev ve eklentilerine yapılan operasyonda, 40 kök kenevir bitkisi, 1465 gram esrar maddesi ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Narkotik tespit köpeği "Atak"ın da yer aldığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra
Spor Binali Yıldırım Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Ersoy Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 18:51:57. #1.11#