Son dakika haberleri... Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberleri... Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürüyor

Son dakika haberine göre Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri... Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürüyor
17.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:44

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kentte aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından kurumlar tarafından başlatılan hasar tespitinin yanı sıra Karayolları, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince yol açma çalışmaları yürütülüyor.

AFAD tarafından Çayeli ve İkizdere ilçelerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Jeolojik etüt çalışmalarının başladığı bölgede, Çayeli ilçesine bağlı Sırt ve Köprübaşı köylerinde hasar tespiti tamamlandı. Madenli beldesine bağlı Yazıcılar ve Merkez mahallelerindeki hasar tespiti ise yüzde 80 oranında gerçekleştirildi.

DSİ, İkizdere, Madenli, Şairler ve Aşıklar derelerinde tahkimat çalışmalarına devam ederken, Karayolları 15 iş makinesi ile çalışmalara destek sağlıyor. Kara yollarında ilk belirlemelere göre 5 milyon lira civarında hasar olduğu kaydedildi.

Rize Defterdarlığınca oluşturulan ekiplerin, afet bölgesindeki ev ve iş yerlerindeki zarar tespit çalışmaları ise sürüyor. Çayeli'nde ilk etapta acil zararların karşılanması için Kaymakamlığa 500 bin lira ödenek aktarıldı.

Öte yandan Çayeli ilçesinin Eskipazar Mahallesi'nde Şairler Deresi kenarında bulunan 4 iş yeriyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı verilmesinin ardından oto yıkama servisi yıkıldı. Diğer 3 iş yeri ise içindeki eşyaların boşaltılmasının ardından yıkılacak.

Yıkım süreciyle ilgili gazetecilere bilgi veren Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çifçi, oto yıkama servisinin altında çökme yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dükkanların bulunduğu bölge dolgu alan. Bu nedenle çökme meydana geldi. Bakanlığın aldığı kararın ardından yıkım sürecine başladık. Yıkımların tamamlanmasının ardından elektrik trafosunu da en kısa sürede bulunduğu yerden kaldıracağız. Bölgede üç kez su baskını yaşadık. Artık bir yenisi olsun istemiyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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