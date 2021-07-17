Son dakika haberleri | Rize'deki selden vatandaşların son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberleri | Rize'deki selden vatandaşların son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri | Rize'deki selden vatandaşların son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyü Tatlısu mevkisinde meydana gelen sele ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyü Tatlısu mevkisinde meydana gelen sele ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'de 4 gün önce şiddetli yağışa bağlı oluşan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de arandığı sel ve heyelanların ardından Güneysu ilçesinde evlerinin bir kısmı zarar gören Karali ailesinin, son anda kurtulmaları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yağışın ardından Gülizar ve Metin Karali çiftinin tedirgin şekilde evlerini boşalttıkları sırada, heyelan ve selin geliş anı görülüyor.

Bu sırada, heyelan ve selin geldiğini fark eden evin çevresindeki diğer vatandaşların kaçarak kurtulması da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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