Son dakika haberleri! RİZE'DEKİ SEL FELAKETİNE ÇOK BÜYÜK MARUZ KALAN YERLER AFET BÖLGESİ OLACAK (1)
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Son dakika haberleri! RİZE'DEKİ SEL FELAKETİNE ÇOK BÜYÜK MARUZ KALAN YERLER AFET BÖLGESİ OLACAK (1)

Son dakika haberleri! RİZE'DEKİ SEL FELAKETİNE ÇOK BÜYÜK MARUZ KALAN YERLER AFET BÖLGESİ OLACAK (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreninde konuştu. "Rizeli hemşeriniz olarak, büyük bir felaketi Rize'de yaşadık. Bakan arkadaşlarımızın ve milletvekillerin yaptığı araştırmalarda çok büyük felakete maruz kalan yerlerde afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden bir beklentileri oldu. Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi hususunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler inşallah afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız" dedi. 

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLECEK 

RİZE - DHA 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri! RİZE'DEKİ SEL FELAKETİNE ÇOK BÜYÜK MARUZ KALAN YERLER AFET BÖLGESİ OLACAK (1) - Haberler
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