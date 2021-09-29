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Son dakika haberleri | Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre Rize'nin Çayeli ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Madenli beldesi Topkaya Mahallesi'nde, İdris Şeker (48) yönetimindeki 53 FN 520 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Çayeli İtfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla aracın bulunduğu alana inen ekipler, sürücü Şeker'in araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Bulunduğu yerden çıkartılan Şeker'in cesedi, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu yola taşındı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
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