Son dakika haberleri... Rize'de tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Rize'nin İkizdere ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
07.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:14
Rize'nin İkizdere ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İbrahim Karaca (49) idaresindeki 76 DE 713 plakalı tır, Sivrikaya köyü Çığ Tüneli mevkisinde devrildi.
Sürücü, kaza yerinde hayatın kaybetti, oğlu Sergen Karaca (21) yaralandı.
Sağlık ekiplerince İkizdere Devlet Hastanesine kaldırılan Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA