Son dakika haberleri | Rize'de selden etkilenen trafolar onarıldı, elektrik kesintileri giderildi
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Son dakika haberleri | Rize'de selden etkilenen trafolar onarıldı, elektrik kesintileri giderildi

Son dakika haberleri | Rize'de selden etkilenen trafolar onarıldı, elektrik kesintileri giderildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rize'de meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgede etkilenen trafoların onarıldığını ve elektriği kesilen hiçbir abone kalmadığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rize'de meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgede etkilenen trafoların onarıldığını ve elektriği kesilen hiçbir abone kalmadığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 14 Temmuz'da meydana gelen sel felaketi sonrasında 83 kişilik 27 ekiple çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Enerji arzının kesintisiz ve sorunsuz olarak devam ettiğine işaret edilen paylaşımda, "Bugün itibarıyla bölgede selden etkilenen hiçbir trafo, elektriği kesilen hiçbir abone kalmamıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

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