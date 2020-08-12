Son dakika haberleri: RİZE'DE, SEL VE HEYELANIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI
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Son dakika haberleri: RİZE'DE, SEL VE HEYELANIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Son dakika haberi: RİZE'de dün etkili olan şiddetli yağmur, toprak kayması ve su baskınlarına yol açtı.

Son dakika haberleri: RİZE'DE, SEL VE HEYELANIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI
12.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:39

RİZE'de dün etkili olan şiddetli yağmur, toprak kayması ve su baskınlarına yol açtı. Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünde, 700'e yakın tavuğun telef olduğu sel ve heyelan nedeniyle 6 ev boşaltıldı. Bölgede 15 dönüm çayla kaplı tarım arazisi, balçığa gömülürken, temizlik çalışması başlatılan köyde hasarın boyutu, havadan görüntülendi. 

Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yollar göle döndü. Yollardaki sular nedeniyle sürücüler, trafikte güçlükle ilerlerken, bazı köylerde de ufak çaplı heyelanlar meydana geldi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle çevreden geçen derenin debisinin yükselmesi sonucu Gündoğdu Mahallesi'ndeki 7 katlı 3 blokun bodrum katlarını ve mermer atölyesini su bastı.

OTOMOBİL, TOPRAĞA SAPLANDIRize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar, toprak altında kaldı. Gündoğdu Mahallesi'nde Veliköy yolu üzerindeki heyelanda ise yamaçtan kopan toprak kütlesi, seyir halindeki otomobilin kısmen toprağa gömülmesine neden oldu. Sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.AYDER YOLU ULAŞIMA AÇILDISağanak sonrası meydana gelen heyelanda kapanan Ayder Yaylası yolu, ekiplerin iş makineleriyle başlattığı çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Çayırdüzü köyünde çay topladıkları sırada bahçede mahsur kalanlar ise kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kurtuldu.TEMİZLİK ÇALIŞMASI VE HASAR TESPİTİNE BAŞLANDIKentte sel ve heyelandan en çok etkilenen yer ise Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyü oldu. Köyde 700'e yakın tavuğun telef olduğu sel ve heyelan nedeniyle 6 ev boşaltıldı, 25 kişi de tahliye edildi. Bölgede 15 dönüm çayla kaplı tarım arazisi, balçığa gömülürken, temizlik çalışması başlatılan köyde hasarın boyutu, havadan görüntülenince ortaya çıktı. Köy halkı, evlerinin zemin ve bodrum katları ile balçığa gömülüp taşla dolan arazilerini temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Sel ve heyelan sonucu bölgedeki bazı tarım arazileri de zarar görürken, hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.'BALKONA KOŞTUM'Kaçkar köyünde yaşayan Şaziye Yazıcı, sel anında yaşadıklarını anlatarak, "Oğlum koşarak geldi, 'Dere sel oldu geliyor' dedi. Ben hemen balkona koştum, çaylıklarda 20'ye yakın kişi vardı. Islık çaldım, bağırdım, kıyamet kopardım, 'Kaçın' diye. Bizi duyanlar, hızlıca kaçtılar yukarılara doğru. Onları kurtardık. Geri bu enkaz kaldı" diye konuştu.'TAVUKLAR TELEF OLDU'Kaçkar köyünün muhtarı Osman Zeytin de bölgede yağmurun etkili olduğunu söyleyerek, "Dün yağmurun bastırması ile köyümüz bu hale geldi. Heyelanı görenlerin haber vermesi ile köydekiler kurtuldu. 15 dönüme yakın çayla kaplı tarım arazisi balçık altında kaldı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde balçık var. Yukarılarda 5-6 metre vardır. Evler tahliye edildi, komşulara yerleştilerö dedi.

Köyde yaşayan Rıfat Yazıcı da "Büyükbaş hayvanlarım vardı. Onları yaylaya göndermiş, yerine tavukları koymuştuk. Yaklaşık 700 tavuk vardı. Sel suları ahırın boyunu da geçti. Tavuklar telef oldu. 2-3 tanesi kaçtı, onları da aldım. Köyümüz büyük zararda" diye konuştu. 

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Kaynak: DHA

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