Son Dakika | Rize'de oltası elektrik direğine takılan amatör balıkçı hayatını kaybetti
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Son Dakika | Rize'de oltası elektrik direğine takılan amatör balıkçı hayatını kaybetti

Son Dakika | Rize'de oltası elektrik direğine takılan amatör balıkçı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Rize'nin İkizdere ilçesinde balık tutmak isteyen vatandaşın oltası elektrik direğine çarpınca akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Rize'nin İkizdere ilçesinde balık tutmak isteyen vatandaşın oltası elektrik direğine çarpınca akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, İkizdere ilçesi Anzer Ballıköy köyünde meydana geldi. Bölgeye balık tutmak için çıkan Trabzon'un Of ilçesine kayıtlı 50 yaşındaki Fikret Öztel isimli vatandaşın açık olan oltası dereye indiği esnada elektrik direklerine çarptı. Elektrik akımına kapılan Öztel, yakınları tarafından sağlık ocağına getirildi. Öztel burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Hasan Fehmi Demir/ İHA)

Son Dakika | Rize'de oltası elektrik direğine takılan amatör balıkçı hayatını kaybetti
Son Dakika | Rize'de oltası elektrik direğine takılan amatör balıkçı hayatını kaybetti
Son Dakika | Rize'de oltası elektrik direğine takılan amatör balıkçı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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