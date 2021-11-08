Son dakika haberleri! Rize'de minibüsün yük taşıyan kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

RİZE (AA) - Rize'de yolda el arabası ile ot taşıyan kadına bir minibüsün çarpması sonucu yaralandığı an çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

T.Y'nin kullandığı 53 AF 197 plakalı minibüs, Rize istikametinden Küçükçayır köyü istikametine seyir halinde iken Tekke Köyü camisi mevkisinde karşı yönden gelen kamyonu görünce yolun daralması nedeniyle bulunduğu şeritten önce sağa sonra sola doğru manevra yaparak kontrolden çıktı. Minibüs, bu sırada yolda el arabası ile ot taşıyan Meryem Kayalar'a çarptı.

Şadırvan ile minibüs arasında sıkışan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kayalar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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