Son dakika haberleri: Rize'de minibüsün çarptığı kadın öldü

RİZE (AA) - Rize'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, T.Y'nin kullandığı 53 AF 197 plakalı minibüs, Tekke köyü camisi yakınlarında el arabasıyla ot taşıyan Meryem Kayalar'a çarptı.

Kazada yaralanan Kayalar, sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayalar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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