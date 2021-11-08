Son dakika haberleri: Rize'de minibüsün çarptığı kadın öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Rize'de minibüsün çarptığı kadın öldü

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Rize'de minibüsün çarptığı kadın öldü

Son dakika haberler... Rize'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

RİZE (AA) - Rize'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, T.Y'nin kullandığı 53 AF 197 plakalı minibüs, Tekke köyü camisi yakınlarında el arabasıyla ot taşıyan Meryem Kayalar'a çarptı.

Kazada yaralanan Kayalar, sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayalar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

 Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor

Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title